Witte Huis geeft uitstel voor publicatie documenten moord Kennedy

President Joe Biden. Ⓒ AP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Joe Biden heeft besloten geheime documenten over de moord op John F. Kennedy in 1963 niet al eind dit jaar vrij te geven, maar pas in december 2022. Volgens het Witte Huis is meer tijd nodig om te bepalen of de documenten openbaar mogen worden.