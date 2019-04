Verdachte Rotterdamse douanezaak opnieuw gearresteerd

Dat heeft de advocaat van Marco E., Jan-Hein Kuijpers, bevestigd aan De Telegraaf. Ook het OM Rotterdam bevestigt zijn aanhouding. E. is in maart 2017 veroordeeld voor betrokkenheid bij drugstransporten. Hij ging in hoger beroep en was inmiddels aan het resocialiseren.

Als onderdeel van die resocialisatie werkte hij bij een autobedrijf van Nico Vos in Numansdorp. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De vader van Marco, drugsbaron Henk E., uit Schiedam, is in 2017 veroordeeld tot 14 jaar cel. Hij speelde een hoofdrol in de zaak rond de corrupte douanier Gerrit G.

Henk E. zat achter verschillende cocaïnetransporten van 400 en 220 kilo die in het voorjaar van 2015 in Rotterdam werden aangevoerd in containers vanuit Brazilië. E. zou gebruik hebben gemaakt van de diensten van de douanier Gerrit G.

In 1998 ontsnapte E. aan de levenslange gevangenisstraf voor een moord en drugshandel. In hoger beroep veroordeelde het Hof hem tot 18 jaar cel, nadat de rechtbank hem tot levenslang had veroordeeld.

Het onderzoek naar Marco E. wordt gedaan door de Rotterdamse politie. Het OM wil hangende het onderzoek niets zeggen over de zaak.

