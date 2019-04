Barbaarse moord na aanklacht over seksueel misbruik

Nusrat Jahan Rafi kreeg onderwijs op een Islamitische school in Feni. Ze werd op 27 maart bij haar docent geroepen. Hij betastte haar toen meerdere keren. Nusrat diende dezelfde dag nog een klacht tegen hem in, waarna de docent werd opgepakt. Op 6 april ging zij vergezeld van haar broer, naar school voor haar eindexamen. „Ik werd tegengehouden aan de ingang van haar school. Als dit niet gebeurd was, zou mijn zus niets overkomen geweest zijn”, vertelt haar broer aan BBC News.

Een vrouwelijke medestudent maakte Nusrat wijs dat een van haar vriendinnen in elkaar werd geslagen op het dak van de school. Toen ze ging kijken, stonden er plots vijf mensen in boerka’s, wellicht mannen, voor haar neus. Ze eisten dat ze de klacht tegen de leraar introk. Toen ze weigerde, werd ze overgoten met benzine en in brand gestoken.

Poging gedaan om het op zelfmoord te laten lijken

De politie zegt dat de daders geprobeerd hebben om de dood op een zelfmoord te laten lijken. Voor ze Rafi in brand staken, hadden ze haar handen en voeten met een sjaal vastgebonden. Het plan mislukte, want de sjaal verbrandde door de vlammen. Daardoor kon ze al brandend nog naar beneden komen.

In de ambulance, kort voor haar dood, nam Rafi nog een video op waarin ze de beschuldiging herhaalde en een aantal van haar aanvallers noemde. „De leraar heeft me aangeraakt en ik blijf tot mijn laatste snik vechten tegen dit misdrijf.” Ze overleed uiteindelijk op 10 april in het ziekenhuis.

De gruwelijke moord heeft tot veel protesten geleid in Bangladesh en premier Hasina Wajed heeft beloofd dat alle daders worden vervolgd. Ook de eerste minister van Bangladesh, Sheikh Hasina, kondigde aan dat elke persoon die erbij betrokken was, berecht zal worden. „Geen enkele verdachte zal hiermee wegkomen”, zo stelde hij.