Politie arresteert negen mannen om drugshandel

Voorafgaand aan de arrestatie, hield de politie de activiteiten van de groep in een loods aan de Penningweg in Etten-Leur al in de gaten. De loods fungeerde als distributiecentrum voor drugshandel. In maart en april werd al 200 kilo hennep, hasj, amfetamine en cocaïne onderschept.

Afgelopen maandag viel de politie de loods binnen en hield de negen aan. Daarbij werden ook meerdere zakken wiet gevonden. Ook doorzochten agenten verschillende woningen in Roosendaal en Sprundel en namen ze auto’s in beslag. In Sprundel ontdekte de politie een zogenoemde mining farm om digitale valuta te delven.

Zes Roosendalers van 19, 33, 37, 38, 39 en 53 jaar oud en een 31-jarige man uit Sprundel zitten nog vast. Omdat deze verdachten in alle beperkingen zaten, bracht de recherche het nieuws vrijdag pas naar buiten.