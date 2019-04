Hondje duikt op nadat baasjes het ’dode’ dier begroeven

De 18-jarige viervoeter Dik werd door zijn baasjes, twee zussen uit het Russische dorp Novonikolsk, begraven omdat het dier ’langere tijd niet meer bewoog’. De vrouwen dachten dat het dier was overleden in zijn slaap, zo schrijft International Business Times.

De zussen waren gebroken van verdriet. Om het dier een laatste eer te bewijzen brachten ze hem naar de dierenbegraafplaats, om afscheid te nemen. De hond was echter niet dood en besloot kort na de treurige gelegenheid het heft in eigen handen te nemen: hij bleek in staat om zichzelf uit het graf te graven. Niet veel later werd de bejaarde hond uitgeput teruggevonden langs de kant van de weg.

Voorbijgangers brachten Dik naar een dierenopvang, waarna foto’s van de hond op sociale media werden gedeeld met de vraag van wie de hond was. Ook Diks baasjes zagen de foto en zo werden ze herenigd.

Geluk

Irina Mudrova, leidinggevende van de opvang, zegt tegen The Sun dat de eigenaren van Dik de hond niet wakker konden krijgen: „Gelukkig begroeven ze hem niet diep onder de grond en kon hij zelf uit het graf komen.” Als dank voor hun hulp hebben de zussen 70 euro gedoneerd aan de opvang.