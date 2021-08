Docent UvA: ik neem ontslag vanwege versoepeling onderwijs

Studenten en docenten hoeven binnenkort geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. De overheid beperkt wel het aantal studenten dat in een collegezaal mag zitten. „Zoals vele andere bedrijven die op winst belust zijn of doen alsof ze dat zijn, heeft de UvA ervoor gekozen zich te richten op wat toegestaan is, in plaats van wat verantwoord is”, schrijft Cornell. Volgens hem wordt de universiteit „medeplichtig aan de schandalige manier waarop dit kabinet deze crisis heeft aangepakt.”

De UvA heeft voor het komende collegejaar een paar regels ingesteld, maar Cornell noemt dat „hygiënetheater” en „een grap.”