Man hakt vinger af na stemmen op verkeerde partij

In een video zegt de 25-jarige man, genaamd Pawan Kumar, dat hij in de war raakte door de symbolen op het stemapparaat. Zo stemde hij op de partij van minister-president Narendra Modi, terwijl hij had willen stemmen op de regionale rivaal.

Kumar was volgens persbureau AFP zo teleurgesteld in zichzelf dat hij besloot zijn vinger af te hakken. In de video die Kumar deelde zegt hij ook dat hij niet werd gedwongen om op de partij van Modi te stemmen.