Duurzaamheidssubsidie ten onder aan eigen succes

Woningcorporaties en grote particuliere verhuurders kunnen een korting krijgen op de belasting die zij betalen als ze bijvoorbeeld hun woningen isoleren of zonnepanelen plaatsen. Voor 2019 en 2020 trok het kabinet voor die korting 78 miljoen euro per jaar uit.

Maar de belangstelling is zo groot dat het potje al leeg is, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Inmiddels is er voor 94 miljoen euro heffingskorting aangevraagd. „Dit is een goed teken”, schrijft Ollongren. „Verhuurders maken serieus werk van de verduurzamingsopgave waarmee ze te maken hebben.” Met de regeling worden tienduizenden woningen energiezuiniger gemaakt.

Keerzijde is dat het gereserveerde budget op is en de regeling tijdelijk moet worden stopgezet. Pas in 2022 is er weer geld voor beschikbaar. Tot 1 juli kunnen gegadigden nog aanspraak maken op de subsidie, ook al betekent dat dat ze geld moeten bijleggen.