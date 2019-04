Geen celstraf zender poederbrief Trump jr.

De 25-jarige verdachte, een inwoner van Beverly, Massachusetts, bekende in oktober dat hij in de periode 2015-2018 dertien dreigbrieven, waarvan zes met wit spul erin, had verstuurd aan een aantal Amerikaanse prominenten. Onder hen Don Trump. Diens toenmalige vrouw Vanessa opende de envelop. Ze sloeg alarm na het zien van de inhoud en werd naar een ziekenhuis gebracht. Onderzoek wees uit dat de stof ongevaarlijk was.

De advocaat van de verzender had een voorwaardelijke straf gevraagd omdat zijn cliënt een ontwikkelingsachterstand heeft en autistisch is.