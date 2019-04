Hollanders brengen lente en vrolijkheid naar Rome

Tuinontwerper Ewald Jamin met paradijsvogelbloemen in actie bij de kassen van de Vaticaanse tuinen. Ⓒ De Telegraaf

De stoelen staan al klaar op het zonovergoten Sint Pietersplein in Rome. In de Italiaanse zon zijn de voorbereidingen in volle gang voor de paasmis van paus Franciscus. Vlak voor de kerk, achter de houten hekken, wordt een truck uit de bollenstreek uitgeladen voor de traditionele bloemenhulde uit Nederland.