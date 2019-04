Kwart eeuw cel voor horrorouders

Bekijk ook: Hier ontsnappen kinderen uit horrorhuis

Na deze melding trof de politie taferelen aan bij de Turpins thuis, die aan een horrorfilm deden denken. De kinderen, variërend in leeftijd van 2 tot en met 29 jaar, waren zo ondervoed dat zelfs de volwassenen er nog uitzagen als pubers. Ze werden structureel aan hun bed geketend, eerst met touwen en later met kettingen en hangsloten. Douchen mocht slechts één keer per jaar.

Ook werden de kinderen gemarteld. Zo werden ze afgeranseld en gekeeld. In sommige gevallen waren de mishandelingen zo hevig dat enkele van de kinderen er zenuwbeschadigingen en ontwikkelingsproblemen door hebben opgelopen. De enige vrijetijdsbesteding die ze hadden, was het schrijven in hun dagboek.

Vergeving

Opmerkelijk genoeg hebben verschillende kinderen hun ouders vergeven. Zo verklaarde een volwassen zoon tijdens de rechtszaak tegen zijn ouders: „Ik heb nog steeds nachtmerries over wat er is gebeurd, onder andere over mijn broers en zussen die vastgeketend waren. Maar dat is het verleden en dit is het nu. Ik hou van mijn ouders en heb hen vergeven voor alles wat ze ons hebben aangedaan.”

En een dochter ging zelfs zo ver om de 25 jaar cel voor haar ouders „te lang” te noemen: „Ik geloof dat mijn ouders hun best hebben gedaan om ons alle dertien goed op te voeden en dat ze ons een goed leven wilden geven. Alles wat ze deden, was om ons te beschermen.”

’Goede bedoelingen’

Vader David Turpin (57) zei in een verklaring dat hij „goede bedoelingen” had bij alles wat hij zijn kinderen heeft aangedaan. Hij wenste zijn kinderen een goed leven toe en zei te hopen dat de broers en zussen altijd een goede band met elkaar zouden houden. Moeder Louise (50) bood haar kinderen excuses aan en beweerde: „Ik hou meer van hen dan ze kunnen bevroeden.”

De rechter was echter onverbiddelijk in zijn oordeel. Hij sprak van een „egoïstische, wrede en onmenselijke behandeling van jullie eigen kinderen” en stelde: „Hun levens zijn permanent veranderd, net zoals hun vermogens om te leren, groeien en het goed te hebben. Als ze het ooit nog goed krijgen is dat niet dankzij maar ondanks jullie.”