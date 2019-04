Democraten eisen hele Mueller-rapport

Demonstranten beschuldigen voor het Witte Huis minister van Justitie Barr van het verdoezelen van bewijzen tegen Trump. Ⓒ foto REUTERS

Washington - De Democraten willen via de rechter zorgen dat ze het hele, ongeredigeerde Mueller-rapport en al het bewijsmateriaal kunnen inzien. De Democraten vinden dat er te veel onderdelen zijn zwartgelakt in het rapport dat gisteren werd vrijgegeven. Het is het startschot voor een zwaar juridisch gevecht. President Trump keerde zich ondertussen tegen delen van het rapport, die volgens hem „bullshit” zijn.