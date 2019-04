Mueller pleit Trump niet vrij

Minister van Justitie Barr kroop in het hoofd van Trump. Ⓒ FOTO REUTERS

WASHINGTON - Er was geen samenspanning tussen de Trump-campagne en Rusland. Toch schetst het Mueller-rapport geen positief beeld van deze president en dit Witte Huis. Meerdere malen probeerde Trump het onderzoek te stoppen. Trump stoomwalst over dat deel heen met zijn eigen onwrikbare boodschap dat hij helemaal wordt vrijgepleit. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor zijn minister van Justitie.