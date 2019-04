’Eén regering voor één land’

— Rond de 35 zetels krijgen ze voorspeld in de peilingen, de Spaanse extreem-rechtse partij VOX die vanuit het niets opkomt. Wat de partij wil? „De Spaanse eenheid heroveren.” VOX is tegen migranten, tegen feministen en maar bovenal tegen de ’golpistas’, de ’coupplegers’ in Catalonië die deze eenheid zouden bedreigen.