Volgens Dijkhoff moet roer om bij VVD

„We hebben scherpte verloren”, constateert de liberaal, die vindt dat zijn partij te veel bezig is geweest met het uitleggen van compromissen. Hij is bij nader inzien niet blij met de btw-verhoging van 6 naar 9 procent in combinatie met de lagere belasting op arbeid en hogere energiebelasting. Mensen zouden daardoor te weinig merken van de economische groei.

De VVD, die bij de Statenverkiezingen rechts werd ingehaald door Forum voor Democratie, moet er nadrukkelijk voor de middenklasse en het mkb zijn en niet te veel zegeningen verwachten van het grote bedrijfsleven. „Er zijn nu bedrijven die heel veel geld verdienen, maar weinig teruggeven aan de samenleving.”

Vrijheid centraal

De VVD moet vrijheid centraal stellen en heilige huisjes durven aan te pakken, staat in een discussiestuk dat vandaag naar de leden gaat. Zo stelt Dijkhoff de vrijheid van onderwijs ter discussie. „Als sommige lieden met die vrijheden aan de haal gaan, salafistische scholen opzetten, homo’s verketteren of vrouwen onderdrukken, dan moet je ingrijpen en onze vrijheden beschermen.”