Verzamelaar op zoek naar de waarheid

Collectioneur Philip van den Hurk zoekt naar het antwoord op de vraag wie de kunstenaar is achter het belangrijkste schilderij uit zijn collectie. Ⓒ Rias Immink

Groter kon de schok nauwelijks zijn. Een topstuk uit de collectie van kunstverzamelaar Philip van den Hurk – een schilderij van de Russische grootmeester Kazimir Malevitsj – is mogelijk geschilderd door iemand anders. De geschatte waarde van vele tientallen miljoenen euro’s verdampte daarmee in één klap grotendeels. ’Ik heb een paar uur getreurd. Maar nu denk ik: wat een geweldig avontuur is dit!’