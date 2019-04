Paviljoens verwachten enorme drukte in paasweekeinde

Bart Deelman (38), sinds 2013 samen met Tjerk van Kampen eigenaar van de elegante horecagelegenheid aan het Zwarte Pad, heeft er zin in. Met een grote grijns op het gezicht begroet de ondernemer bekenden, terwijl hij tegelijkertijd de logistiek in de gaten houdt. De Hagenaar – met 21 jaar ooit de jongste strandtenthouder – is door de wol geverfd en kijkt uit naar een mooi weekend. Hij houdt rekening met lange werkdagen, die tot één uur ’s nachts kunnen duren. „Soms haat ik het, maar ik hou er ook van”, lacht hij.

Vanwege het aanvankelijk slechte weer opende Barbarossa dit strandseizoen anderhalve week later dan gepland de deuren. „Maar nu gaan we met het hele team volop knallen! Speciaal voor de Pasen hebben we bovenop de vijftig medewerkers nog eens vijftien man extra personeel. Met dagelijks vijfhonderd reserveringen moet dat ook wel.”

Voordat de eerste strandliefhebbers om negen uur het met wilde olijven aangeklede terras betreden voor een koffie of een jus, hebben Deelman en zijn zakenpartner er al een paar uur opzitten. Nadat thuis eerst de drie weerapps zijn gecheckt – „hier sta ik mee op en ga ik mee naar bed” – wordt klokslag zeven uur de zaak, zowel binnen als buiten, aangekleed.”

’Kijk die blije koppies’

De 18-jarige Cathelijne Snethlage, die voor het vierde seizoen bij Barbarossa werkt, voelt zich te midden van de vele badgasten als een vis in het water. En de prachtige weersvooruitzichten voor de komende paasdagen helpen daarbij. „Natuurlijk is het hard werken, maar hier krijg ik ook heel veel energie van”, zegt de goedlachse Scheveningse. „Kijk al die blije koppies eens. En dan moet Pasen nog beginnen.”