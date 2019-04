Blonde Friezin tussen de Taliban

Afghanistan-deskundige Bette Dam (40) verblijft ook nu vaak in de islamitische republiek en praat dan met iedereen, zoals hier in Kandahar. Ⓒ Foto Joost Conijn

Ze groeide op in een Fries dorp, in een familie van veehandelaren. Inmiddels zit Afghanistan-deskundige Bette Dam (40) aan tafel met hoge Amerikaanse diplomaten en ze geeft les aan een van de meest prestigieuze Parijse onderwijsinstellingen. Hoe houdt de blonde Nederlandse zich staande in Afghanistan, een gewelddadig land waar vrouwen nauwelijks rechten hebben?