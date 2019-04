Voorbijganger ziet waterpistool aan voor vuurwapen, politie rukt uit

Het incident vond volgens Omroep Gelderland plaats aan de Jordaensstraat. Een aantal waterpistolen was zwart overgespoten. Bovendien had een van de studenten dat wapen naar een fietsende voorbijgangster gericht, zo luidde een verklaring.

De geschrokken vrouw meldde het voorval bij de politie. Henri Dekker zegt tegen de regionale omroep dat dit gebeurde nadat de bewuste jongen zijn excuses aan de voorbijgangster had aangeboden. „Alles leek opgelost, maar niets bleek minder waar”, zegt hij. „De politie arriveerde een paar minuten later bij ons studentenhuis.”

Volgens een woordvoerster van de politie kregen de acht studenten daar te horen dat ’zulk gedrag niet wordt getolereerd.’ Volgens haar is het op afstand vaak moeilijk inschatten of een pistool echt of nep is. „Zeker niet voor een agent die op straat in een split second moet beslissen of ingrijpen.”

’Onschuldig watergevecht’

Student Dekker bleef geschokt achter maar begrijpt wel dat het gebruik van een overgespoten pistool niet handig is. „Maar die waren al zwart voordat ik in dit huis kwam wonen. Als zelfs een onschuldig watergevecht al niet meer kan.”