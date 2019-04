Romney ’ziek’ na rapport Mueller over Trump

„Ik ben onpasselijk geworden van de omvang en alomtegenwoordigheid van oneerlijkheid en misleiding door personen in de hoogste regeringskringen van dit land, onder wie de president”, aldus Romney. „Ik ben bovendien erg geschrokken dat medeburgers die meededen in de presidentscampagne hulp van Rusland hebben toegejuicht, met inbegrip van informatie die illegaal was verkregen. Dat niemand van hen de moeite heeft genomen de politie in te lichten en dat de campagneleider actief Russische belangen heeft behartigd in Oekraïne.”

