Alweer handgranaat gevonden in Amsterdamse Spuistraat

Explosievenexperts stelden in de loop van de ochtend vast dat het om een handgranaat gaat.

Begin van de maand was het ook al raak aan de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij een horecagelegenheid.

In de hoofdstad worden vaker verdachte voorwerpen gevonden. Meestal gaat het om explosieven, zoals vrijdag nog in een appartementencomplex aan de Eerste Coehoornstraat. Daar was een handgranaat vastgeplakt op de brievenbus bij de ingang van het complex.

Vorige maand ging bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat voor de tweede keer een explosief af. En begin februari ontploften explosieven op twee plaatsen in de hoofdstad: bedrijventerrein Sloterdijk en in de Jan Evertsenstraat.