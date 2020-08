OM: corrupte Orm K. vorstelijk betaald

Dat laat het OM Midden-Nederland weten na vragen van deze krant over een van de grootste corruptieonderzoeken die er momenteel lopen naar politiemensen. Justitie wil niet ingaan op de exacte hoogte van de bedragen.

Dinsdag verscheen K. voor het eerst voor de rechtbank in een pro forma zitting. De Telegraaf onthulde de zaak begin juni. Het onderzoek is extra pikant omdat K. de zoon is van de in 1977 door een RAF-terrorist doodgeschoten Utrechtse rechercheur Arie.

Het onderzoek naar het lekken bestrijkt een lange periode, namelijk van januari 2018 en mei 2020. Orm K. wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, corruptie en computervredebreuk of het oneigenlijk gebruik van de politiesystemen. Tegen K. waren eerder ook al disciplinaire maatregelen genomen wegens wangedrag bij aanhoudingen.

Begin mei werd de politie Midden-Nederland ingelicht door de Rijksrecherche over een aanstaande aanhouding. Er was eerder al informatie binnengekomen over Orm K. De politieman zou in ruil voor geld uiterst gevoelige informatie doorspelen aan de zware georganiseerde misdaad. Niet zomaar een kenteken of een adres van iemand, maar echt informatie over lopende onderzoeken. Onder andere over een liquidatiezaak. K. was geliefd binnen het korps. De ontsteltenis was groot toen bekend werd dat hij was opgepakt voor corruptie.

Zijn advocaat laat weten niet te willen reageren op de verdenkingen en de aanstaande rechtszaak.