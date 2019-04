35 doden bij IS-aanvallen in Syrië

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldt zaterdag dat IS-strijders militaire operaties vanuit de woestijn in centraal Syrië zouden hebben uitgevoerd, waaronder hinderlagen. Veel doden vielen bij aanvallen ten noorden van de historische woestijnstad Palmyra. Daar kwamen volgens het Observatorium vijftien soldaten om.

Via zijn eigen persagentschap Amaq meldde IS dat in de al-Sukhna regio tussen Palmyra en Deir al-Zor nog eens twintig Syrische en geallieerde soldaten zijn gedood.

Syrische media hebben niets gemeld over de IS-aanvallen.