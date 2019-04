Van balkon gegooid jongetje (5) aan beterende hand

Dat heeft een advocaat van de familie vrijdag aan CBS News gemeld. „We hebben prachtig nieuws op deze Goede Vrijdag. Ons wonderkind vertoont tekenen van herstel. De nieuwe testresultaten zien er goed uit, maar hij blijft voorlopig wel op intensive care en heeft nog een lange weg te gaan”, verklaarde Stephen Tillitt namens de familie.

De man die het kindje zo ernstig verwondde, Emmanuel Aranda, heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Hij zou in het winkelcentrum op zoek zijn geweest naar ’iemand die hij kon vermoorden’.

Hij zou door verschillende vrouwen die hij aansprak zijn afgewezen. Die afwijzingen hadden hem agressief gemaakt, zo verklaarde hij tijdens een verhoor.

Emmanuel Aranda Ⓒ Politie Bloomington

Het jongetje was een willekeurig slachtoffer. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Aranda in het overdekte winkelcentrum diverse malen over de balustrade naar beneden kijkt, alvorens hij het jongetje benadert. Toen, zonder voorafgaande waarschuwing, tilde hij het kind op en smeet het over de rand. Landen viel 13 meter naar beneden en liep ernstig hoofdletsel op. Daarnaast brak hij zijn armen en benen.

Bekijk ook: Al drie ton ingezameld voor van balkon gegooid jongetje

Een GoFundMe-campagne leverde inmiddels bijna één miljoen dollar op.