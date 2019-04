Annie (109) neemt elke vrijdag één glaasje wijn

Dat vertelt het broodnuchtere besje aan het Amerikaanse televisiestation KHOU11.

„Er zijn zoveel mensen die me om mijn geheim gevraagd hebben, maar ik doe niets bijzonders.”

Annie groeide op met een oudere zus, zeven oudere broers en een jongere broer in Matthews, een voorstad van Charlotte, waar ze haar moeder hielp met koken en werkte op de familieboerderij. Ze viert haar 109e verjaardag met een feestje bij haar thuis met een groepje van haar jongere vrienden. Haar man stierf in 1993 en ook haar broers en zussen zijn er niet meer.

Superveroudering

Onderzoekers zijn er nog niet uit waarom de ene persoon snel verouderd en de andere niet. „We weten dat vrouwen meer kans lopen om de leeftijd van 110 te halen.” Maar veel meer is er niet bekend. Alle theorieën die er over superveroudering bestaan zijn de afgelopen jaren ook weer ontkracht.

Zo dacht men dat mensen die relatief gezond de 100 halen een punt bereikten waarop ze langzamer verouderden, maar het geloof in die theorie begint ook af te brokkelen.

Onsterfelijkheid

De Australische geneticus en professor David Sinclair neemt eigen cocktail van het enzym - ook zijn hele familie doet mee aan het experiment - waarvan hij gelooft dat hij er 150 jaar oud mee kan worden.

Hij gelooft dat mensen ooit in staat zullen zijn om onsterfelijkheid te bereiken, en hij ontdekte in zijn onderzoek dat een co-enzym genaamd NAD +, dat overvloedig aanwezig is bij jonge mensen, helpt cellen te behouden.

In een onderzoek bij muizen toonde Sinclair aan dat hij sommige verouderingsprocessen kon omkeren door het niveaus van het enzym te verhogen. Het is nog niet aangetoond of het ook werkt bij mensen, maar Sinclair is vastbesloten het tijdens zijn leven te proberen.

Annie is in de tussentijd gewoon tevreden met wat ze heeft en geniet van haar jaren en van een drankje met vrienden.