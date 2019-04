Peuter (2) sabbelt aan gebruikt condoom bij McDonald’s

Dat melden verschillende Australische media. „Ik ging iets te bestellen en mijn dochter bleef bij mijn man. Ik weet niet hoe het kan, maar toen mijn man naast zich keek, had ze het ding al in haar mond”, vertelt Wendy, de moeder van het kindje.

De vader van het kindje greep zijn dochtertje snel bij de hand om haar mond en handen te wassen. Daarna gaven haar ouders haar snel wat te drinken.

„We waren doodsbang”, zegt de moeder tegen 10Daily. Het restaurant heeft een grote kinderspeelplaats. Volgens de moeder was het condoom open en leek het te zijn gebruikt. Er was geen verpakking te vinden. „Mogelijk heeft ons dochtertje het ding ergens op een stoel gevonden. Ik heb er niet van kunnen slapen en ik voel me zo schuldig omdat ik haar heb meegenomen naar dat restaurant.”

Na het bezoek aan het fastfoodrestaurant namen de ouders hun dochtertje mee naar de huisarts. „Want wat als mijn dochter een SOA krijgt?” De arts adviseerde het gezin terug te gaan naar het restaurant om het condoom op te halen zodat het getest kan worden.

„Toen ik bij McDonald’s vroeg om het condoom weigerden ze ons die terug te geven. Ik ben woest over hoe ze me daar behandeld hebben. We wilden het gewoon hebben om te testen om te zien of onze dochter met iets besmet kan zijn.”

Een woordvoerder van McDonald’s laat weten dat het bedrijf onderzoekt hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Het condoom is inmiddels door een medewerker naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. „Het spijt ons zeer dat dit is gebeurd in een van onze restaurants. We nemen de zaak zeer hoog op. Hygiëne en veiligheid zijn onze topprioriteiten.”

Het stel moet nog drie maanden wachten op de testresultaten voor ze weten of hun dochtertje iets heeft overgehouden aan het sabbelen op het condoom.