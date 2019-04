Jongetje bewusteloos uit zwembad bij camping gehaald

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. ,,We hebben assistentie verleend aan een traumahelikopter”, aldus de zegsman. Het jongetje is gereanimeerd, maar wel met een ademhaling naar het ziekenhuis gebracht. ,,Hij is daadwerkelijk uit het water gehaald”, aldus de politiewoordvoerder. ,,Over de identiteit van het jongetje kunnen we niets zeggen. Omdat het om een medische zaak gaat, hebben we hier als politie - behalve het helpen met de hulpverlening - geen rol in.”

Wat de precieze toedracht is van het ongeluk is nog niet bekend. Ook hoe het nu met het jongetje is, is niet duidelijk.