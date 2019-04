Britse koningin Elizabeth wordt 93

De Britse koningin Elizabeth II viert zondag als hoofd van de Anglicaanse Kerk het paasfeest en tevens haar 93e verjaardag. Ze woont een kerkdienst bij in de Sint-Georgekapel in het complex van het paleis van Windsor en viert haar verjaardag zoals gebruikelijk in familiekring, onder anderen met haar 97-jarige man prins Philip. De officiële viering is in juni. Britse vorsten vieren al sinds de achttiende eeuw officieel hun verjaardag met een parade in de zomer.