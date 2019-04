Brandlucht vanwege paasvuren en oostenwind

Door een oostenwind dreigt rook van de paasvuren zich over Nederland te verspreiden. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De paasvuren die vlak over de grens met Duitsland zijn aangestoken, zorgen zondagochtend door een oostenwind voor stankoverlast in grote delen van het land. Ook de brandweer van Amsterdam meldt dat in de hoofdstad en omgeving een brandlucht is te ruiken. Op Twitter klagen mensen over de stank, onder meer vanuit Urk, Appingedam, Noordwijk, Delfzijl, Kampen, Assen en Zwolle.