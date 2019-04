Persbureau: Twee Nederlanders onder slachtoffers aanslagen Sri Lanka

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan niet bevestigen dat er Nederlanders om het leven zijn gekomen.

Wat weten we tot nu toe?

Zes aanslagen, gevolgd door nog twee

Doelwit: kerken en luxe hotels in hoofdstad Colombo

Lokale autoriteiten: 190 doden en meer dan 400 gewonden

Regering stelt avondklok in en blokkeert sociale media

De aanslagen zijn nog niet opgeëist, zeven arrestaties verricht

Sri Lanka verkeert in shock door zes vrijwel gelijktijdige explosies op paaszondag. Media melden dat alleen al in een kerk in Katuwapitiya zeker 93 mensen om het leven kwamen. De explosies in drie kerken tijdens de paasmis en drie luxe hotels zouden zeker 370 mensen hebben verwond.

Zevende en achtste explosie

Rond 10.30 uur Nederlandse tijd - enkele uren na de eerste golf aanslagen - werd er een zevende explosie gemeld in Dehiwela, nabij Colombo. De zevende aanslag zou aan zeker twee mensen het leven hebben gekost, meldt de Srilankaanse zender Newsfirst. De explosie vond plaats in een hotel in de buurt van een dierentuin. Later deed zich nog een achtste explosie voor in een wooncomplex in Dematagoda. Het zou gaan om een inval bij verdachten van de aanslagen. Bij een explosie die volgde zouden drie agenten om het leven zijn gekomen.

Het openbare leven op het eiland ligt vrijwel plat. De Srilankaanse regering heeft per direct een avondklok ingesteld tot 06.00 uur maandagochtend vroeg. Maandag en dinsdag zijn tot vrije dag uitgeroepen. Scholen blijven dicht. De autoriteiten hebben de belangrijkste social media geblokkeerd om de verspreiding van geruchten en nepnieuws te voorkomen.

Eén van de aanslagen vond plaats in de St. Anthony's kerk in Colombo. Ⓒ AP

Het precieze aantallen doden en gewonden blijft onduidelijk. Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken. De aanslagen in de kerken vonden plaats in Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa terwijl daar een paasmis werd gehouden.

Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de situatie op Sri Lanka nauwlettend te volgen.

De aangevallen hotels zijn het Shrangli-La hotel, het Kingsbury hotel en het Cinnamon Grand in Colombo, waar veel toeristen komen. De luchthaven van Colombo wordt extra beveiligd en ziekenhuizen roepen inwoners op om bloed te doneren.

Waarschuwing

Het Franse persbureau AFP zegt een tien dagen oude waarschuwing te hebben gezien voor zelfmoordaanslagen op belangrijke kerken. De politie zou die waarschuwing landelijk hebben laten uitgaan. De National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zou de aanslagen hebben gepland. NTJ is een groepering radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.

Vooralsnog is de verantwoordelijkheid voor de aanslagen niet opgeëist.

