Veel doden na explosies bij kerken en hotels Sri Lanka

Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken. De ontploffingen in de kerken vonden plaats in Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa.

Twee van de aangevallen hotels zijn het Shrangli-La hotel en het Kingsbury hotel in Colombo, waar veel toeristen komen.

