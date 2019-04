Coffeeshop Spuistraat dicht na handgranaten

Zaterdag werd bij de coffeeshop een eerste handgranaat aangetroffen door een schoonmaker. De EOD heeft die onschadelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk wie dat voorwerp heeft neergelegd en waarom. Zondagochtend vroeg was het weer raak. Het explosief is opnieuw weggehaald.

Volgens de zegsman had de eigenaar van de coffeeshop de zaak zaterdagavond al gesloten. De maatregel om vrijwillig dicht te gaan, stamt uit de tijd dat coffeeshops geregeld werden beschoten. Om te voorkomen dat de burgemeester de zaak voor langere tijd sluit, kunnen ondernemers een verklaring tekenen waarmee ze instemmen een week te sluiten en volledige medewerking verlenen aan het politieonderzoek. Als daar niets uit voortkomt, kan de coffeeshop weer open.

De woordvoerder kan nog niet vooruit lopen op de gevolgen van het feit dat er nu een tweede handgranaat is gevonden. „We gaan hier de komende week goed naar kijken.”

Eerder incident

Begin van de maand was het ook al raak in de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij de club Mad Fox. Handgranaten worden vaak gebruikt als middel om eigenaren van horecazaken te bedreigen.

Ook in Utrecht dook in de nacht van zaterdag op zondag een handgranaat op in een bedrijfspand op industrieterrein Nieuw Overvecht.