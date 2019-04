’Groot kampvuur met Pasen voor de hele familie’

Paasvuur in Budel begon als een familiefeest. Ⓒ Jeroen Kuit

BUDEL - Pasen staat bij hele volksstammen niet alleen in het teken van het traditionele eieren zoeken en eten, brunchen met de schoonfamilie of de pauselijke zegen urbi et orbi. Nee, daar is het een kwestie van snoeihout aanslepen en een ‘fikkie stoken’. Dit paasvuur, ofwel een vaak aardig indrukwekkende stapel in de lichterlaaie zetten, ontbrandt zo rond de schemering of midden op de avond. De oostenwind zorgt de ochtend erna ervoor dat men in grote delen van ons land last heeft van stankoverlast.