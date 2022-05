Eis 12 jaar voor man die vriendin doodde na vaccinatieruzie en uren met lichaam rondreed

Floris van V. en zijn vriendin, de 56-jarige Sandra Rozeman, hadden in de nacht van 14 op 15 september vorig jaar ruzie over onder meer de coronavaccinatie. Zij was er een fel tegenstander van, hij wilde zich juist wel laten vaccineren, zodat hij weer kon oefenen met de metalband waarin hij bas speelde. Ook stond hun relatie onder druk doordat het slachtoffer een relatie met een andere man was aangegaan. Van V. ging naar eigen zeggen zwaar gebukt onder de stress die dit veroorzaakte en was een paar dagen voor het gebeurde zelfs naar zijn huisarts gegaan om hulp te zoeken.

Vier plastic zakken

Op de bewuste avond zei het slachtoffer hem dat ze met haar nieuwe vriend verder wilde gaan. Daarop zou hij haar naar de keel zijn gevlogen en haar hebben verwurgd. Vervolgens heeft hij vier plastic zakken over haar hoofd getrokken - „Ik kon haar gezicht niet aanzien” - en haar naar de wc gesleept. Toen hij een gorgelend geluid hoorde heeft hij haar met een honkbalknuppel op haar hoofd geslagen. Vervolgens heeft hij haar lichaam in zeil verpakt, in de kofferbak van de auto gelegd en er urenlang mee rondgereden. Volgens het OM was hij van plan het lichaam in een water of bos te verstoppen. Uiteindelijk heeft hij om half vier die nacht de auto bij het ziekenhuis geparkeerd. Daar deed hij met een mes een zelfmoordpoging, waarna hij door een voorbijganger is opgemerkt die hem, zwaar bloedend, naar het ziekenhuis bracht. In het verleden heeft V. nadat een relatie stuk was gelopen, ook een zelfmoordpoging gedaan.

Volgens deskundigen die hem hebben onderzocht, kampt V. met Asperger, een syndroom in het autismespectrum. Daardoor zou hij minder toerekeningsvatbaar zijn geweest, al betwijfelden ze of die aandoening een direct verband had met het excessieve geweld dat hij heeft toegepast. Van V. heeft een volledige bekentenis afgelegd, maar ook volgens hemzelf was zijn daad niet een bewuste handeling maar verkeerde hij in „een waas.” „Er knapte iets bij mij, maar ik heb geen idee wat me ertoe heeft gebracht. Ik vind het verschrikkelijk, ik wou dat ik de tijd terug kon draaien.”

Hoewel het OM vond dat er aanwijzingen voor moord waren, aangezien er momenten waren waarop V. kon hebben beseft wat hij aan het doen was, is hem doodslag ten laste gelegd. Het OM acht hem wel volledig toerekeningsvatbaar.