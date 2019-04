Buitenlandse Zaken past reisadvies Sri Lanka aan

Ook moeten toeristen rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen rond het vliegveld, zo meldt het ministerie. Wie van plan is binnenkort naar Sri Lanka te gaan, doet er goed aan contact op te nemen met z’n reisorganisatie.

Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers, zoals persbureau AFP meldt. Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders die hulp nodig hebben aan contact op te nemen met de Nederlandse ambassade via het 24-uursnummer + 31 247 247 247.

Het Rode Kruis heeft inmiddels website ikbenveilig.nl geopend waarop Nederlanders op Sri Lanka kunnen aangeven hoe ze het met ze gaat. Omgekeerd kan het thuisfront op de site zoeken naar familie en vrienden die in het getroffen gebied zijn.

Bij de aanslagen op drie kerken zijn zondag zeker 138 mensen om het leven gekomen en zo’n 400 mensen gewond geraakt. Behalve bij de kerken waren er ook explosies bij drie hotels in hoofdstad Colombo.

Medeleven

Premier Rutte heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. ,,Vreselijke berichten uit Sri Lanka over bloedige aanslagen op hotels en kerken op deze Eerste Paasdag. Gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden.”

Ook het Koninklijk Huis heeft gereageerd op de aanslagen op Sri Lanka. ,,Aanslagen in Sri Lanka hebben vele levens geëist. Onder de slachtoffers zijn veel kerkgangers die samen vreedzaam het Paasfeest vierden. Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie. Overal ter wereld, en ook door ons, wordt voor hen gebeden." Dat schrijft het koningspaar Willem-Alexander en Máxima op de website van het Koninklijk Huis.

Ikbenveilig.nl

De website wordt vaak ingezet bij grote calamiteiten en rampen en moet de communicatie in vaak chaotische toestanden makkelijker maken.