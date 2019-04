Nederlander in Colombo: ’Ons hotel is in lockdown’

David Bijker werkt in Sri Lanka. Het hotel waarin hij verblijft verkeert in ’lockdown’.

Colombo - Sri Lanka is opgeschrikt door een reeks aanslagen waarbij veel doden zijn gevallen. David Bijker is momenteel in het zuiden van hoofdstad Colombo. „Mijn vrouw en kinderen zitten in een hotel dat in ’lockdown’ is. Er is nog veel onduidelijk.”