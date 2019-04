COLOMBO - Nederlander Harold de Jong runt een bed&breakfast in het toeristische zuiden van Sri Lanka. ,,We zijn ons rot geschrokken van de aanslagen, maar de berichtgeving is nog erg onduidelijk. Hier aan de zuidkust zitten we vrij ver van de brandhaarden in en om Colombo af en lijkt alles zijn gangetje te gaan. Ook op de stranden is nog weinig te merken van de onrust.”