Pakjesavond pakt koud uit: kans op (natte) sneeuw

„Op pakjesavond schijnt de maan niet door de bomen. De maan is al onder en bovendien is het bewolkt met af en toe regen en kans op natte sneeuw”, meldt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. Het blijft fris met 2 tot 5 graden, terwijl de gevoelstemperatuur rond het vriespunt ligt. „Wel staat er weinig wind. In de nacht naar maandag neemt de kans op vorst en lokale gladheid toe.”

Met de zomerpret is het wel voorbij. Zondag wordt overwegend bewolk, verspreid over het land komen er buien voor. Als de zon al even doorbreekt, zal dat maar van korte duur zijn. Er staat een zwakke tot matige wind. In de middag is het 4 graden in het oosten tot 6 graden in het westen.

IJskoude regen

De sint mag in de avond wel een extra mantel aantrekken. Het wordt met 2 tot 5 graden nog wat kouder en ook dan kan er neerslag vallen. Hierbij is kans op natte sneeuw, maar op veel plaatsen blijft de neerslag beperkt tot ijskoude regen.

Vorig jaar verliep pakjesavond juist droog. Het was toen 1-2 graden en in het midden en oosten vroor het regionaal een beetje. Ook toen stond er niet veel wind.