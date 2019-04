Vijfjarige belt noodnummer om fastfood te bestellen

Iziah Hall was zondag thuis toen hij trek kreeg. Helaas kon niemand langs het fastfoodrestaurant rijden om de wensen van het jongetje te bekoren: hij was thuis met zijn oma en zij lag even een dutje te doen.

Volgens regionale nieuwssite WZZM besloot Iziah daarom zelf maar aan de slag te gaan. De enige telefoon die tot zijn beschikking was, was gedeactiveerd: alleen het noodnummer kon nog met het toestel gebeld worden. Dat maakte het Amerikaanse kind weinig uit.

Agent ter plaatse

Een medewerker van de meldkamer schakelde agent Dan Patterson in. Patterson moest even gaan kijken of het wel goed ging met de jongen. Op weg naar de knul reed hij langs de McDonald’s en dus besloot hij wat snacks mee te nemen.

Iziah was blij met de hap van het fastfoodrestaurant, maar er is wel aan hem uitgelegd dat hij alleen 911 mag bellen in geval van nood.