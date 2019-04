Brandlucht van paasvuren trekt weg uit Amsterdam

„Het is alweer enige tijd rustiger met meldingen”, laat een woordvoerder van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. weten. „Tussen tien en elf uur vanochtend kwamen de meeste meldingen over een brandlucht binnen. Het zijn tientallen telefoontjes geweest.” Roetdeeltjes als gevolg van paasvuren dreven door de wind naar het westen.

Bekijk ook: Brandlucht vanwege paasvuren en oostenwind

Op het terras op het Rembrandtplein hebben weinig bezoekers wat gemerkt. Het merendeel, voornamelijk toeristen, heeft helemaal niets geroken. Een Amsterdammer zegt tot een uur of negen brandende lucht te hebben ingeademd. Maar daarna niet meer. „Het was een rokerige lucht.”

De zegsman van de brandweer: „Ik loop nu zelf in de stad. In Oost. En ik ruik niets meer. Maar het kan goed zijn dat anderen nog steeds wat ruiken.”

Komend etmaal

Ook het komende etmaal is er kans dat de luchtkwaliteit wordt aangetast door de paasvuren. De noordoostenwind zal wijzigen in een oostenwind en in kracht ongeveer hetzelfde blijven. Mochten er ook vanavond paasvuren worden aangestoken in Duitsland en het oosten van Nederland, dan zal het westen van het land opnieuw last hebben van brandlucht.