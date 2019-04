’Nederlands slachtoffer Sri Lanka was op vakantie met gezin’

De vrouw was woonachtig in het buitenland, maar niet in Sri Lanka. „Ze was in een hotel waar een bom afging. Dat heeft ze niet overleefd. Wij hebben contact gehad met de familie”, zegt de Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka tegen RTL Nieuws.

Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is gestegen naar 262. Volgens de politie in het land raakten meer dan 450 mensen gewond.

„Spreek afschuw uit over de aanslagen in Sri Lanka op deze Paaszondag. In 1 woord, verschrikkelijk. Op dit moment kunnen we bevestigen dat er helaas 1 Nederlander is omgekomen. We staan in contact met de familie van het slachtoffer”, twitterde de bewindsman.

Zondag vonden in kerken, hotels en een wooncomplex acht explosies plaats, die volgens de autoriteiten terreuraanslagen waren.

Wat weten we tot nu toe?

Zes aanslagen, gevolgd door nog twee

Doelwit: kerken in het hele land en luxe hotels in hoofdstad Colombo

Lokale autoriteiten: 262 doden en meer dan 450 gewonden

Regering stelt avondklok in en blokkeert sociale media

De aanslagen zijn nog niet opgeëist, dertien arrestaties verricht

Inlichtingendiensten hadden informatie, maar regering was niet op de hoogte

Bom gevonden bij luchthaven in Colombo, onschadelijk gemaakt door luchtmacht