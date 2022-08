’Maltese priester besteedde 1,5 ton donaties aan porno’

Het zou gaan om Pater Luke Seguna. Aanklagers ontdekten dat hij over een periode van jaren flinke bedragen betaalde aan websites die live seksshows aanbieden, schrijft Times of Malta. De katholieke geestelijke zou onderzoekers hebben verteld dat hij het geld had uitgegeven nadat hij een „seksuele crisis” had doorgemaakt, aldus de krant.

De man leidt de parochie van Marsaxlokk in het zuiden van Malta en wordt beschuldigd van verduistering en witwassen gedurende tien jaar. Hij had volgens justitie honderdduizenden euro’s op persoonlijke bankrekeningen staan, terwijl hij als priester jaarlijks 20.000 euro verdient. Ook had hij vijf motoren en twee auto’s.

De priester zegt onschuldig te zijn. De Maltese kerk heeft hem geschorst in afwachting van de strafzaak.