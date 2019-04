Turkse oppositieleider belaagd op begrafenis

Kemal Kılıçdaroğlu werd zondag aangevallen tijdens de begrafenis van een vrijdag omgekomen militair. Ⓒ EPA

ANKARA - De belangrijkste Turkse oppositieleider Kemal Kılıçdaroglu is zondag aangevallen tijdens de begrafenis van een vrijdag omgekomen militair. Activisten die volgens de krant Hürriyet leuzen schreeuwden tegen de verboden Koerdische verzetsbeweging PKK probeerden de voorman van de Republikeinse Volkspartij (CHP) te slaan en te schoppen. Hij kreeg in het gedrang een vuist in het gezicht.