Duizenden patiënten houden longklachten na corona

Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nvalt) Leon van den Toorn in het AD. Volgens hem onderschatten veel patiënten de gevolgen van corona.

Hij wijst erop dat het virus en de reactie van het lichaam daarop permanente schade aan de longen kan veroorzaken. „Er ontstaat in ernstige gevallen een soort littekenvorming, dat noemen we longfibrose. De longen krimpen en het longweefsel wordt stugger, waardoor het moeilijker is om voldoende zuurstof binnen te krijgen.”

Van den Toorn wil voorkomen dat bij corona eenzelfde fout wordt gemaakt als destijds bij Q-koorts. Door deze infectieziekte, die uitbrak in 2007 en duurde tot 2011, kampen nog altijd honderden mensen met ernstige gezondheidsklachten.