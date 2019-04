35 buitenlandse slachtoffers Sri Lanka

Eerder werd al bevestigd dat een Nederlandse vrouw, twee Turken en een Portugees om het leven zijn gekomen door de terreurdaden. Het dodental is opgelopen tot 215. In de vijf ziekenhuizen die slachtoffers hebben opgenomen, waaronder het Negombo, liggen in totaal 450 mensen met verwondingen.

