Hondje uit gloeiend hete auto bevrijd

WEERT - De politie in Weert heeft zondag een hondje uit een gloeiend hete auto gehaald. De Jack Russell bewoog volgens de politie al bijna niet meer. In de auto was het met een temperatuur van ruim veertig graden Celsius veel te warm voor het beestje. De hond zat al lang in de auto en was bevangen door de hitte, aldus de politie.