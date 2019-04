’Jongen die uit rups viel heeft ziekenhuis verlaten’

„Iedereen is ontzettend opgelucht dat het zo is afgelopen. Nader onderzoek naar het ongeluk is in gang gezet.”

Wat er precies is gebeurd en hoe het kind uit de attractie kon vallen, is nog altijd onduidelijk. De kermisattractie blijft naar verwachting de komende dagen nog dicht. De kermis in Helden duurt nog tot en met dinsdag.

Het 5-jarige kind werd na zijn val uit de rups met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

Ongelukkig

Voorzitter Atze Lubach van de Nationale Bond Van Kermishouders (BOVAK) zei dat de rups technisch in orde is. Hij zegt dat het jongetje is gaan staan in de attractie en toen is gevallen. „Mogelijk is de jongen gaan staan omdat de rups even stil stond en hij daardoor dacht dat de rit voorbij was.”

Lubach legt uit dat de rups een kinderattractie is die niet hard gaat. Hij wil niet vooruitlopen op maatregelen om herhaling te voorkomen, omdat het onderzoek door de NVWA nog niet klaar is. „Maar mogelijk is het toch zinvol om te kijken of een beugel of gordel in de karretjes van de rups moet worden bevestigd. Zo’n maatregel moet dan wel op landelijk niveau worden genomen.”