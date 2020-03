Duitse deelstaat laat gevangenen vrij vanwege corona

Het plan is om circa 1.000 gevangenen tijdelijk vrij te laten. Het gaat volgens het tijdschrift Focus om gedetineerden, wier straf er bijna opzit. Er wordt een uitzondering gemaakt voor criminelen die vastzaten vanwege gewelds- of seksuele misdrijven, aldus de minister van Justitie in Noordrijn-Westfalen, Peter Biesenbach.

„We hebben momenteel maar een handvol vrije plekken”, verklaarde Biesenbach. De minister verwacht dat andere deelstaten het voorbeeld van Noordrijn-Westfalen zullen volgen.