’Boakebouwers’ malen niet om extra regels voor paasvuur

De paasvuurstapel lijkt verdacht veel op een bierpul. Ⓒ Gerrit Willems

ESPELO - De strijd om het grootste paasvuur in de buurtschappen rondom het Sallandse dorp Holten is een traditie die nooit verloren mag gaan, benadrukken de fanatieke opbouwers. Extra regels om een immer en altijd onverhoopte natuurbrand te voorkomen, geen ondenkbaar risico in deze kurkdroge tijden, nemen ze graag ter harte.