Paasvuur Erica onder controle: publiek druipt af

De vonken van het paasvuur dreigden door de wind over te slaan naar een klein bungalowpark ernaast. Een woordvoerster van de veiligheidsregio meldde dat uit brandende deeltjes van het paasvuur nieuwe brandjes ontstaan in het bos waar het park ligt. Meerdere huisjes en bomen in de buurt worden nat gehouden vanwege de vuurvonken. Zeker zes huisjes zijn ontruimd. Vakantiegangers zijn naar huis gegaan of opgevangen door mensen uit de buurt.

De brandweer greep omstreeks 21.00 uur in en schaalde later op de avond op naar ’grip 1’. Dat betekent dat alle hulpdiensten met elkaar overleggen wat te doen. Rond middernacht meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Wel heeft de brandweer met een hoogwerker een watergordijn ingezet.

Bezoekers van het paasvuur in Erica moeten het terrein verlaten. Ⓒ De Vries Media

Het nog aanwezige publiek werd verzocht te vertrekken. Tientallen mensen keken ’s avonds naar de hoge vlammen. De brandweer bluste het paasvuur zondagnacht volledig uit.

Veel paasvuren werden dit jaar vanwege de droogte afgelast, maar die in Erica mocht toch doorgaan.

Groningen

Ook in het Groningse Oude Pekela ging het zondagavond mis met een paasvuur. Twee mannen zouden die op eigen initiatief hebben aangestoken. De vlammen dreigden over te slaan op een naastgelegen schuur, melden lokale media.